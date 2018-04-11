تصرف تايدر الرياضي يصنع الحدث في كندا

لقي الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي إبماكت مونتريال الكندي سفير تايدر، إشادة كبيرة من الإعلام المحلي بالرغم من الطرد الذي تلقاه في لقاء فريقه الأخير ضمن الدوري الأمريكي الممتاز والذي كان سببا مباشرا في خسارة فريقه برباعية كاملة، فبحسب قناة تي في أ سبور فقد أعدت تقريرا عنونته “نرفع القبعة لتايدر” وذلك عقب تصرفه الرياضي بعد أن رفض الحديث عن البطاقة الحمراء التي تلقاها والاهتمام الكبير الذي أبداه بصحة اللاعب التي تعرض لتدخل خشن منه وقال أنه لا تهمه البطاقة الحمراء بقدر ما تهمه عدم تعرض كايسيدو لإصابة خطيرة.

سلوكه قد يخفف من عقوبته

رغم أن تادير خرج بالبطاقة الحمراء المباشرة عقب تدخله الخشن على اللاعب المنافس، إلا أن تصريحاته والإشادة الكبيرة التي لقيها من الإعلام المحلي قد تشفع له عند لجنة الانضباط التي قد تخفف من حجم العقوبة المنتظر تسليطها عليه، حيث ستأخذ لجنة الانضباط أقواله على أنه لم يتعمد التدخل بتلك الطريقة وأنه لعب الكرة باندفاع كبير فقط.

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