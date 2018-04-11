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زفان ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

11 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 105 زيارة

تواجد الدولي الجزائري السابق ولاعب نادي ران الفرنسي مهدي زفان ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الماضية للدوري الفرنسي الممتاز بحسب جريدة فرانس فوتبال بعد تألقه الكبير جدا في اللقاء المنصرم أمام نادي نيس، حيث كان وراء الهدف الوحيد الذي سجل في المواجهة وتقديمه لمستوى كبير جدا لا يوحي بأنه لاعب ناقص منافسة وهو الذي عانى من الإبعاد منذ شهر فيفري من قبل مدربه صبري لموشي، على خلفية تشابكه مع أحد زملائه في التدريبات، غير أن لاعب ليون السابق تمكن من العودة إلى الواجهة واستغل عودته إلى التشكيلة الأساسية بالشكل الجيد الذي سيمنحه ثقة المدرب ومواصلة الاعتماد عليه كأساسي في اللقاءات القادمة، إضافة إلى أن المستوى الذي سيقدمه زفان سيكون في صالحه لدى الطاقم الفني والإدارة قصد الإبقاء عليه الموسم القادم وهو الذي عانى كثيرا مع المدرب السابق كريستيان غوركيف الذي همشه وأخرجه نهائيا من الفريق الأول لران.

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