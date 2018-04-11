شبكة “راي” تؤكد رحيل غلام عن نابولي

يبدو أن المدافع الدولي الجزائري في صفوف نادي نابولي الإيطالي فوزي غلام يقضي آخر أيامه مع نادي الجنوب الإيطالي بحسب شبكة “راي” الإيطالية التي أكدت أمس أن غلام سيغادر الصيف القادم نحو ناديه الجديد من دون ذكر اسمه مستندة في ذلك على اتفاق إدارة الرئيس دي لاورانتيس مع إدارة بنفيكا لانتقال مدافعها الأيسر غريمالدو في الصيف القادم مقابل 30 مليون أورو وذلك لخلافة غلام.

وجهة غلام تبقى مجهولة وشرطه الجزائي ليس عائقا

تأكيد شبكة “راي” على مغادرة غلام لنابولي وانه يقضي في أيامه الأخيرة مع نادي الجنوب الإيطالي لم يرفق باسم النادي الذي سيغادر إليه، رغم أنه ربط بنادي مانشستر بالنظر إلى علاقة وكيل أعماله مع المدرب مورينيو، غير أن دخول أندية أخرى السباق سيجعل كل الاحتمالات وارادة فأندية مثل البايرن باريس سان جيرمان لن تجد إشكالا في كسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب المقدر بـ35 مليون أورو، ليبقى مستقبل اللاعب في المزاد ومن يدفع أكثر سيشتري عقده.

ب-بكوش

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