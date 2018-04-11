صحف الأرجنتين سعيدة بفشل ميسي الاوروبي

أبدت الصحف الأرجنتينية عدم إنزعاجها بسبب إقصاء نادي برشلونة الإسباني من ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وتوديع نجمهم الأوحد ليونيل ميسي للبطولة.

وتصدر ميسي أغلفة الصحف الرئيسية في الأرجنتين عقب الإخفاق بالتأهل لنصف نهائي البطولة الأوروبية ولكن على عكس المتوقع سادت حالة من الإرتياح بسبب توديع البرغوث للبطولة على الرغم من الخوف على حالة اللاعب المعنوية قبل مباريات بطولة كأس العالم المقبلة.

وعنونت صحيفة أوليه الأرجنتينية غلافها الرئيسي بعبارة: “أُتيحت له الفرصة للراحة قبل نهائيات كأس العالم”.

كما دونت: “لم يحضر ميسي مع برشلونة في إيطاليا وتعرضوا لإقصاء تاريخي ضد روما”.

وتابعت: “سيصل الى روسيا مع قدر أقل من الإجهاد البدني ولكن سيشعر بخيبة أما كبيرة بسبب الإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا”.

وكان ميسي قد غاب عن مباريات الأرجنتين الودية الماضية بسبب تعرضه للإصابة في العضلات وهو ما سلطت عليه صحيفة أوليه الضوء عندما دونت: “كان أهم شيء أن يتعافى من إصابته العضلية حيث أنها اعاقته عن الظهور بمستواه الحقيقي”.

أما صحيفة أوليه أوفر فقد تحدثت عن فشل ميسي الأوروبي ودونت: “احتاج برشلونة الى ميسي بدوري الأبطال يبدو أنه كان يعاني من الإصابة في العضلات لابد أن ننظر الى حالته الجسدية أكثر من حالته النفسية”.

وتابعت: “إنه يشعر بمرارة الهزيمة من المرجح أنه يتحمل جزءً من المسؤولية لابد أن يحصل على قسط من الراحة قبل مباريات بطولة كأس العالم المقبلة”.

وتثق الصحافة الأرجنتينية بأن سقوط ميسي لن يؤثر عليه ببطولة كأس العالم المقبلة حيث أكدت بأن خورخي سامباولي لا يشعر بالقلق لانه يعتقد بأن ميسي يمتلك جينات التنافس القوية وسيؤدي بكل ما أوتي من قوة.