فيغولي يفقد صدارة الدوري التركي

فرط نادي غلطة سراي في صدارة الدوري التركي بعد أن سقط في اللقاء الذي جمعه أول أمس بالمستضيف نادي غينتشلار بيرليغي لحساب الجولة الثامنة والعشرين بهدف وحيد سجل في الدقيقة الأولى من الوقت بذل الضائع وهي الخسارة التي أعادت غلطة سراي إلى المركز الثاني ومبتعدا بنقطتين عن المتصدر باشاك شهير، من جانب غلطة سراي كان الجزائري فيغولي حاضرا كالعادة في تشكيلة فريقه وقدم مستوى جيد غير أنه لم يفلح كبقية زملائه في العودة بالفوز في انتظار استعادة الصدارة الجولة القادمة عندما يستقبل صاحب المركز الأول في قمة الدوري التركي الممتاز والذي يعتبر لقاء اللقب بحسب الإعلام التركي.

ب-ب

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