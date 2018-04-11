فيفا يخطط لتغيير نظام مونديال الأندية

يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإضافة تعديلات جديدة، على بطولة مونديال الأندية، بداية من 2021.

وذكر مصدر مسؤول، أن فيفا يدرس زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 24 فريقًا، وتقام كل 4 أعوام بداية من 2021، وتستمر 18 يومًا.

وأوضح أن موعد إقامة البطولة يتغير لتكون كل 4 أعوام، بدلاً من عام واحد، وتقام في فترة توقف المسابقات المحلية لكثير من الدول، لاسيما في أوروبا.

وتقسم الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات، تضم كل منها 3 أندية، يتأهل أول كل منها مباشرة إلى ربع النهائي.

ويعتبر “فيفا” أن النسخة الجديدة تكون “أكثر شمولا”، و”جذابة للغاية”، للاعبين، والمدربين، والحكام، والمشجعين، ووسائل الإعلام والرعاة، لأنها تجمع أفضل الفرق في العالم، ما يضمن “عدم توقع” الفائز بها.

وتلقى الفيفا اليوم الأربعاء عرضا بقيمة 20.196 مليار يورو (25 مليار دولار) من أجل إدارة النسخة الجديدة لبطولة مونديال الأندية التي يعدها بدءا من 2021، بالإضافة لنهائيات بطولة دوري الأمم العالمي المستقبلية.

ووفقا لتصريحات مصادر مقربة من العملية لـ(إفي)، ستكون بطولة دوري الأمم العالمي مشابهة لتلك التي ينظمها اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ودوري الأمم الأوروبية الذي سينطلق العام المقبل، إلا أنه “لم يتم الاستقرار بعد” على شكلها.

ومن المنتظر أن تقام البطولة الجديدة في نهاية ثلاثة أسابيع متاحة في جدول المباريات الدولية.

وبذلك سيتغير موعد إقامة البطولة لتكون كل أربع سنوات بدلا من سنة واحدة، وستقام في فترة توقف المسابقات المحلية لكثير من الدول، وبخاصة في أوروبا.

وفيما يتعلق بهذه البطولة، يتعلق العرض الذي تلقاه الاتحاد الدولي بإدارة الحقوق التجارية وإعادة بث البطولة.

وقدم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، هذا العرض خلال الاجتماع الأخير لمجلس الفيفا في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وتمت الموافقة على بدء المفاوضات حول هذا الأمر.

ولم يتم الكشف عن هوية مجموعة المستثمرين متعددي الجنسيات من قارات مختلفة وذلك بسبب وجود بند للسرية بين طرفي التفاوض.

ولا يتعلق العرض بتنظيم البطولة المستحدثة، ولكن بإدارة الحقوق التجارية وإعادة البث التليفزيوني، كما يحدث حاليا في دوري الأبطال، حيث تمتلك شركة “Team Marketing” حقوقها، بينما ستكون شركة “CAA Eleven” هي المسئولة عن هذا الجانب في بطولة دوري الأمم الأوروبية المقبلة.