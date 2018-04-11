كلوب عن إقصاء روما لبرشلونة: اعتقدت أنها مُزحة!

كلوب اندهش من خروج برشلونة بعد نتيجة مباراة الذهاب..

اعترف يورغين كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، باندهاشه من خسارة برشلونة بثلاثية على يد روما، معتقدًا بأنها “مُزحة”، خاصة في ظل نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين.

وكان روما قد نجح في قلب الطاولة على برشلونة في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة، بعدما كان قد خسر في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع قدمًا في نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال كلوب عن تأهل روما للصحفيين: “أخبرني أحد الحاضرين بفوز روما بثلاثية نظيفه وتأهله لنصف النهائي، أعتقدت أن هذا الشخص كان يمزح معى لكنها كانت الحقيقة”.

وأضاف كلوب: “لا أقصد التقليل من روما بالطبع، ولكن بالنسبة لي لم أتوقع ذلك أبدًا وأعتقدت أن برشلونة قد ضمن التأهل للدور نصف النهائي بعد نتيجة مباراة الذهاب، توقعت أن يكون نهائي البطولة بين برشلونة ومانشستر سيتي لكن كلاهما ودع المسابقة”.

وأشار كلوب إلى أنه ليس لدي أي اهتمام على الإطلاق بمقارنة فريقه بأندية كبرشلونة وبايرن ميونيخ وريال مدريد حيث علَّق قائلًا: “هم فازوا بكل شيء في العشرين سنة الماضية، في نفس الوقت لم نفز بأي شيء كنادي”.

واختتم المدرب الألماني حديثه قائلًا: “أعتقد حقًا أنهم أفضل أندية في العالم في الوقت الحالي، لكنني أدركت أننا نستطيع التغلب عليهم، نحن نستحق أن نكون في الدور قبل النهائي”.