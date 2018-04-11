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لاعب روما يكشف حقيقة انتقاله لجوفنتوس

11 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 321 زيارة

كشف لاعب وسط فريق روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن حقيقة انتقاله إلى نادي جوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويملك لورينزو بيليغريني، لاعب وسط فريق روما، بندًا في عقده يسمح له بالانتقال إلى أي نادٍ يدفع 25 مليون يورو، بعد أن يلعب 25 مباراة في هذا الموسم مع الجيالوروسي.

وأفادت صحيفة “كوريريد يللو سبورت”، أن اللاعب التقى بالعديد من مشجعي روما، أمام مركز تدريبات النادي ، وتوجهوا له بسؤال عن ما إذا كان سيذهب إلى جوفنتوس، فرد اللاعب بابتسامة: “لا تقلقوا، لن أذهب إلى جوفنتوس”.

ويملك اللاعب عقدًا مع روما حتى يونيو 2022، ومن المتوقع أن تصل له بعض العروض في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتدرس إدارة نادي روما، ما أكدته الصحيفة، أن تقوم بتعديل الشرط الجزائي الموجود في عقده، الذي وقع عليه قبل بضعة أشهر فقط.

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