لفتة جزائرية طيبة لثنائي الإفريقي على أرض برتغالية

قدم الجزائري هشام بلقروي، لاعب موريرينسي البرتغالي، لفتة طيبة إلى ثنائي الإفريقي التونسي، حارس المرمى المصاب، والمشجع الذي توفى في ظروف غامضة، عقب مباراة بالدوري المحلي.

ونشر بلقروي، الذي سبق أن دافع عن ألوان فريقي الترجي والإفريقي التونسيين، اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” صورة قميص، مطبوع عليه حارس نادي باب الجديد عاطف الدخيلي.

وكتب اللاعب على القميص، عبارات تحمل دعواته بالشفاء، للدخيلي، الذي تعرض إلى إصابة حادة خلال مباراة فريقه أمام أولمبيك مدنين في الجولة 22 للدوري التونسي.

كما نشر بلقروي، صورة لقميص يحمل صورة مشجع الإفريقي عمر العبيدي، الذي وافته المنية، في ظروف غامضة بعد خروجه من ملعب رادس، خلال مباراة مدنين أيضًا.

وكتب بلقروي على القميص: “الله يرحمك ياعمر”.

وشارك لاعبو موريرينسي، زميلهم هشام بلقروي، حملة تعاطفه مع حارس الإفريقي والمشجع المتوفى.