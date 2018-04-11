ليستر لا يريد إعادة سليماني واللاعب أمام مصير مجهول

فترة صعبة جدا هي التي يمر بها هداف المنتخب الوطني إسلام سليماني الذي يلعب حاليا معارا لنادي نيوكاسل قادما من نادي ليستر سيتي، فبحسب الإعلام الانجليزي أمس فإن نادي الثعالب لا يرغب في إعادة اللاعب الذي يبقى مطالبا بالبحث عن فريق جديد الصيف القادم، بعد تراجع مستواه وعدم حاجة المدرب كلود بويال لخدماته، فالمدرب الفرنسي الذي لم يعتمد على لاعب الخضر في بداية الموسم كانت وراء إعارته بحجة عدم حاجته إلى خدماته وتوفره على مهاجمين أحسن منه في الوقت الحالي.

لم يقدم ما يشفع له للبقاء في نيوكاسل

بعد إعارته من نادي ليستر في الشتاء المنصرم لم يلعب سليماني إلا ربع ساعة فقط في العام الحالي ورغم تصريحات المدرب الاسباني للفريق بينيتيز ودفاعه عن اللاعب الذي كان هو وراء جلبه لا يبدو أنه سيحتفظ به الموسم القادم وسينهي إعارته في الصيف، خاصة أن الفريق يحقق في نتائج إيجابية دون مشاركة سليماني وآخرها الفوز على ليستر، فالنادي سيقوم بتدعيمات نوعية في الصيف حثا عن استعادة مجده الضائع وتثبيت أقدامه في البريمرليغ.

بقاء بينيتيز قد يكون في صالحه

بالمقابل ربطت تقارير إعلامية إنجليزية بقاء سليماني مع نيوكسل ببقاء المدرب الإسباني بينيتيز مدربا للفريق، فهذا الأخير هو من أصر على التعاقد مع سليماني بالرغم من الشكوك التي حامت حول إصابته ودافع عنه بشدة رغم الانتقادات التي طالته، فمشاركته في الدقائق الأخيرة لأول لقاء له في العام الجديد كانت كافية للمدرب للإشادة به، كما أن سليماني مطالب بتقديم مستوى كبير في اللقاءات المتبقية والذي قد يشفع له عند الإدارة والأنصار للبقاء الموسم القادم.

مشاركته في اللقاءات الأخيرة ستبقيه في إنجلترا

لا يختلف اثنان أن لاعب الخضر يملك إمكانيات كبيرة ومن نوعية المهاجمين الذين يحبذهم المدربون بالنظر إلى العمل الكبير الذي يقوم به في دفاع المنافس وفرضه لضغط كبير، غير أن هذا لن يكون كافيا أمام سليماني للظفر بعقد جديد ومع ناد جديد ما لم يتمكن من المشاركة في اللقاءات الأخيرة من البريمرليغ، فلعبه سيجعله تحت الأنظار وخاصة من الأندية التي كانت مهتمة به من قبل وبقاءه في البريمرليغ مرهون بظهوره في نهاية الموسم الحالي حتى إن كان موسما سلبيا على طول الخط للاعب بلوزداد السابق.

ب-بكوش

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