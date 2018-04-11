مسلوب هداف مع لانس

تمكن الدولي الجزائري السابق ولدي مسلوب من تجنيب ناديه لانس الخسارة على أرضية ميدانه وأمام جماهيره في اللقاء الذي جمعه بالضيف نادي نانسي لحساب الجولة الثانية والثلاثين من دوري الدرجة الثانية الفرنسية بعد أن كان وراء الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 30 والذي سجله من تسديدة قوية من بعد 20 مترا معدلا به النتيجة وهو الهدف الثاني لمسلوب من منذ قدومه في الميركاتو الشتوي المنصرم، للإشارة فإن لانس يقبع في المركز 15 برصيد 35 نقطة مبتعدا بست نقاط عن أول المهددين بالسقوط. ب-ب

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