نيمار يحسم موقفه تجاه مدرب سان جيرمان المحتمل

كشفت تقارير صحفية، موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من تولي الألماني توماس توخيل، مهمة تدريب الفريق الباريسي، بداية من الموسم المقبل.

وذكر موقع “سبورت بيلد” الألماني، أن نيمار، ليس مُتحمسا لتولي توخيل مهمة تدريب “بي إس جي”، خلفا لأوناي إيمري.

وأكدت تقارير صحفية سابقة، أن النادي الباريسي، أسند مهمة تدريب الفريق إلى توخيل (44 عامًا)، بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم واحد.

وأوضح الموقع الألماني بناءً على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن نيمار، يُشكك في قدرة مدرب بوروسيا دور تموند على قيادة فريق العاصمة الباريسية إلى منصات التتويج نهاية الموسم.

وأضاف أن صاحب أعلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو)، يرى أن توخيل حقق نجاحًا محدودًا، إذ فاز فقط بلقب كأس ألمانيا مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند في 2017/2016.

وأكد المصدر نفسه، أن نيمار يُفضل إسناد مهمة تدريب سان جيرمان إلى مدرب تشيلسي الإنجليزي أنطونيو كونتي (48 عامًا)، أو البرتغالي جوزيه مورينيو (55 عامًا)، أو مدرب ليفربول يورغن كلوب (50 عامًا)، بالإضافة إلى مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف (57 عامًا).