وكيل أعمال براهيمي: “طموح ياسين أكبر من تركيا حاليا”

عقب الاهتمام الكبير من نادي بيشكتاش بلاعب الخضر ونادي بورتو البرتغالي ياسين براهيمي والذي دخل في مفاوضات مع محيط اللاعب للتعاقد معه لصيف القادم، خرج الإعلام التركي بتصريحات نسبت إلى للويس ألونسو وكيل الأعمال الاسباني الذي قال أنه وكيل أعمال براهيمي والتي أكد فيها استحالة انتقال لاعب غرناطة السابق إلى الدوري التركي الذي يبقى أقل من طموحه في الوقت الحالي وليس من أولوياته على الإطلاق وذهب حتى إلى التأكيد على أن نسبة رؤية لاعب الخضر في تركيا منعدمة وقال: ” البطولة التركية ليست من أولوية اللاعب في الوقت الحالي ولا المستقبل القريب على الأقل، نسبة انتقال براهيمي إلى ناد بيشكتاش هي صفر بالمائة وهي مستحيلة.

” براهيمي يرغب في اللعب مع ناد كبير”

واصل وكيل أعمال اللاعب الحديث عن مستقبل براهيمي وحتى إن لم يكن موكله بالفعل والذي كشف أن طموح اللاعب هو الانتقال إلى نادي من الدوريات الخمسة الكبرى وليس الانتقال إلى تركيا التي تبقى ضعيفة مقارنة بالدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني التي يملك فيها براهيمي بعض الاهتمام وسبق أن روقب من نوادي كبيرة هناك ترغب في التعاقد معه وهنا قال ألونسو: ” سنرى ما سيحدث في الصيف القادم، غير أنني متأكد بأنه يرغب في الانتقال إلى أحد الأندية الناشطة في الدوريات الكبرى”.

بورتو سيعمل المستحيل لبيعه هذا الصيف

بغض النظر عن النادي الذي يرغب براهيمي الانتقال إليه، تبقى لعبة الأموال وفائدة ناديه بورتو معادلة صعبة في مستقبل اللاعب الذي قد يخالف ناديه كل رغباته ويبع عقده لنادي في بطولة مغمورة جدا، فعقد براهيمي ينتهي في صيف 2019 وإن لم تنجح في تجديد عقده ستقوم بقبول العرض المالي الأكبر ولو أن مثل العروض التي تبحث عنها إدارة بورتو لن تقدمها إلا الأندية الإنجليزية في صورة إيفرتون الذي يبقى المهتم الأول بلاعب الخضر ولا يفوت أي ميركاتو إلا ويتقرب منه وربما سيعود في الصيف القادم ويضم اللاعب وهو الذي كان قبل عام على بعد دقائق من انتدابه.

ب-بكوش

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