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إيسكو يبرز تناقض الإعلام بين ريال مدريد وبرشلونة

13 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 155 زيارة

انتقد إيسكو ألاركون، لاعب ريال مدريد، أحد الصحفيين الإسبان، معتبرًا أنه ناقض نفسه.

ونشر إيسكو مقطعًا صوتيًا للصحفي، خوانما كاستانيو، عبر حسابه على “تويتر”، يتضمن وصف الأخير لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان (6-1)، الموسم الماضي، بـ”الإنجاز التاريخي”، رغم الجدل التحكيمي الواسع الذي أثارته.

بينما وصف كاستانيو مباراة الميرينغي وجوفنتوس (1-3)، الأربعاء الماضي، بـ”الفضيحة التاريخية”، وقال عنها: “معجزة لريال مدريد، وسرقة للبقية”.

وقال إيسكو، تعليقًا على المقطع الصوتي: “مهنة واحدة، مقاييس مختلفة، مخجل”، في إشارة إلى تناقض الحكم على المباراتين، في بعض وسائل الإعلام.

ومن جانبه، علق اللاعب السابق لريال مدريد، ألفارو أربيلوا، على تغريدة إيسكو، بقوله: “عزيزي إيسكو، لا شيء جديد، اترك الأمر”.

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