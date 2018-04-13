بايرن ميونيخ يستقر على بديل هاينكس

بايرن ميونيخ يحدد بديل هاينكس

أعلن نادي بايرن ميونيخ المتوج بطلا للدوري الالماني لكرة القدم للموسم السادس على التوالي الجمعة ان الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب اينتراخت فرانكوفرت، سيتولى الاشراف على فريقه خلفا ليوب هاينكس في الموسم المقبل في عقد لثلاث سنوات.

وقال المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالح حميدزيتش لموقع النادي على شبكة الانترنت “توصلنا الى اتفاق حول عقد لمدة ثلاث سنوات. هناك بند في عقده الحالي يتيح له ذلك (ترك فرانكفورت)”.

وكان بايرن قد لجأ الى مدربه السابق هاينكس (72 عاما) في اكتوبر الماضي، بعد إقالة الايطالي كارلو انشيلوتي لسوء النتائج. وفي حين كان الاتفاق الأساسي مع هاينكس الذي عاد من التقاعد لتولي مهامه في بايرن، يقضي ببقائه حتى نهاية الموسم فقط، حاول النادي ولاسيما رئيسه أولي هونيس، اقناعه بالبقاء فترة أطول، دون جدوى.

وتنقل كوفاتش خلال مسيرته كلاعب بين العديد من الأندية الألمانية، ودافع عن ألوان بايرن ميونيخ بين العامين 2001 و2003، قبل الانتقال الى هرتا برلين، ومنه الى سالزبورغ النمسوي حيث أنهى مسيرته في صيف 2009.

انتقل بعدها الى التدريب، وبدأ من الفئات العمرية لناديه النمسوي ولاحقا الفريق الأول، ومنها الى منتخب بلاده لما دون 21 عاما، ولاحقا المنتخب الأول بين 2013 و2015.

وهو يتولى تدريب اينتراخت فرانكفورت منذ مارس 2016.



وفي خضم الحديث عن خلافة هاينكس، سيمدد بايرن عقد لاعبه الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري (35 عاما) موسما آخر. وأشارت “بيلد” أيضا الى ان تمديد عقد الهولندي اريين روبن (34 عاما) حتى جويلية 2019 بات جاهزا.