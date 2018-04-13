برشلونة يفوز بموافقة مجلس المدينة على “إعادة تطوير كامب نو”

تحصل نادي برشلونة على موافقة مجلس المدينة على مشروع “إعادة تطوير ملعب كامب نو”، والذي ستبلغ قيمته 600 مليون يورو.

وقد أعطى المسؤولون الضوء الأخضر لخطة إعادة الهيكلة الهندسية، والتي تعد ضرورية للتحديث المزمع الضخم للملعب وبقية المنشآت.

وستقدم الخطة المرسومة إلى المجلس البلدي ثم الحكومة الكاتالونية للموافقة النهائية.



وتعد هذه الأخبار بمثابة دعم لإدارة برشلونة لاستكمال أعمال إعادة التطوير خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا للخطة المؤقتة للنادي.

تحديث “كامب نو” يتضمن ملعبا للفرق الرياضية الرديفة بالإضافة إلى ملاعب أخرى لألعاب غير كرة القدم.



وسيشمل تجديد كامب نو سقفًا إضافيًا لجميع المقاعد التي يبلغ عددها تقريبًا 105،000 مقعدًا، بالإضافة إلى حلقة مصممة لتحسين الوصول إلى المقاعد بسهولة، وجزء مخصص لكبار الشخصيات وآخر للمطاعم الجديدة، وبعضها يطل على الملعب مباشرة.

يتضمن التحديث ملاعب لفرق كرة السلة، وكرة اليد، والهوكي، وفرق كرة القدم الخماسية.

كما سيتم بناء ملعب “برشلونة بي” بمسمى “ملعب يوهان كرويف” وسيضم 600 مقعد ويقع على بعد ثمانية كيلومترات من “كامب نو”، وستقام عليه مباريات دوري الأبطال للشباب، ومباريات الفريق النسائي في المستقبل.

وسيتم ربط الاستاد الصغير بالاستاد الرئيسي عبر جسر مشاة، كما سيكون هناك مجمع ضخم يشمل مكاتب النادي والمتاجر والمطاعم.

ومن المتوقع أن يكلف العمل 600 مليون يورو، وتخطط إدارة النادي إلى تعويض جزء كبير من النفقات من خلال بيع حقوق تسمية الاستاد إلى “راعٍ”.