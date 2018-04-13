بن رحمة تحت أنظار سانت إيتيان الفرنسي ونيس يرغب في تمديد عقده

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة يوم أمس أن نادي سانت إيتيان ومدربه معجبان كثيرا بلاعب الخضر ونادي شاتورو حاليا السعيد بن رحمة، الصحيفة السابقة قالت أن مسيري النادي راقبوا تطور بن رحمة كثيرا وهم يرغبون فعلا في التعاقد معه تحضيرا للموسم المقبل، ولم تشر الصحيفة لمعلومات أكثر في انتظار الصيف المقبل ومعرفة فحوى المفاوضات، وقدم بن رحمة مستويات كبيرة مع شاتورو، حيث ساهم في 11 هدفا في 26 لقاء لعبها هذا الموسم .

أندية أخرى من الليغ 1 ترغب في ضمه

بحسب موقع “ياهو سبور” الفرنسي هذه المرة فإن رغبة سانت إيتيان في ضم بن رحمة لن تكون في طريق مفروش بالورود، بل على العكس سيلاقي مسيرو النادي الأخضر صعوبات كبيرة وهذا بسبب رغبة عديد الأندية في ضمه، التقارير الفرنسية لم تشر إلى أسماء الأندية المهتمة بلاعب الخضر لكنها اكتفت بالتأكيد على أنها كثيرة جدا وستقدم عروضها عند نهاية الموسم علها تتمكن من الحصول على توقيع بن رحمة .

نيس يدرس إمكانية تجديد عقده وربما إعادته الموسم المقبل

كما يعمل الجميع فإن بن رحمة معار فقط لناديه الحالي شارتورو بما أنه مملوك أصلا لنادي نيس، إعارة بن رحمة تنته بنهاية الموسم وسيعود لفريقه بشكل رسمي لأن إعارته لا تحمل أي بند بشرط جزائي أو أحقية الشراء، إدارة نيس راقبت تطور بن رحمة ( أشرنا إلى ذلك في وقت سابق ) وهي معجبة بما يقدمه ما يعني أنه قد يعود بشكل نهائي ويلعب مع الفريق الأول بعد إعارات كثيرة، ليس هذا فقط بل كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة نيس تدرس أيضا إمكانية تجديد عقد الدولي الجزائري الذي ينته في صيف العام 2020 وإبقائه مع الفريق، خاصة أن الأخبار كثيرة ومتطابقة عن رحيل المدرب الحالي لوسيان فافر والذي رفض في وقت سابق إبقاء بن رحمة مع الفريق الأول متحججا بثراء التشكيلة.

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