بن طالب: “متشوق للعب الداربي ومتعود على أجوائه المتشنجة”

أدلى لاعب الخضر ونادي شالك نبيل بن طالب بتصريحات للموقع الرسمي لناديه تكلم فيه عن الداربي المنتظر الذي سيجمعهم بالغريم بوروسيا دورتموند عشية الأحد المقبل، نبيل تكلم بداية عن الجو العام الذي سيعم الداربي وقال: ” ببساطة يوجد جو خاص بهذا اللقاء وهناك اندفاع كبير لدى كل لاعب، لكننا سنعمل على الحفاظ على هدوئنا وبرودة أعصابنا من أجل التركيز بشكل كبير على اللعب ” أما عن هدف المجموعة في اللقاء فقال: ” تركيزنا كبير على الداربي وهدفنا فيه لا يخالف هدفنا في كل لقاء ندخله سنسعى من أجل تحقيق الفوز “.

“ضيعت لقاء الذهاب الذي سيبقى في التاريخ”

نبيل بدا مصرا على لعب لقاء الأحد المقبل لأنه ضيع لقاء الذهاب، وعن هذا اللقاء قال: ” لقد غبت عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة، لم يكن شعورا جيدا بالمرة لكنني أتذكر جيدا أنه كان لقاء كبيرا، لقد حققنا عودة ستخلد في التاريخ وتعادلنا بأربعة أهداف مقابل أربعة بعد أن كنا منهزمين” ويبدو أن بن طالب أرسل رسالة قوية للمدرب مفادها أنه يرغب في العودة للتشكيلة الأساسية، التي غاب عنها بمناسبة لقاء الجولة الماضية ضد هامبورغ والذي خسره الفريق بالمناسبة .

“لدي خبرة كبيرة في الداربيات ولعبت الكثير مع توتنهام”

بن طالب تكلم في آخر حواره عن قدرته الكبيرة في السيطرة على نفسه بما أنه متعود على اللعب في الداربيات وفي اللقاءات الكبيرة وقال: ” لدي خبرة كبيرة في لعب الداربيات، كنت لاعبا لتوتنهام ولعبت عديد الداربيات، الضغط كبير جدا في دوريات الدوري الإنجليزي لكني أملك الحافز ويمكن أن أقول أنني مستعد للعب الآن وليس حتى يوم اللقاء ” يذكر أن توتنهام كان يملك عديد الداربيات أهمها داربي شمال لندن مع آرسنال إضافة إلى كريستال بالاس، كوينز بارك رانجرز، تشيلسي، تشارلتون وغيرها من أندية مدينة لندن .