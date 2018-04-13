بيرلو يفسر انفعال بوفون.. ويؤكد: “يمكن احتسابها ركلة جزاء”!

أبدى أندريا بيرلو نجم المنتخب الإيطالي وجوفنتوس السابق تعاطفه مع مواطنه جانلويجي بوفون حارس مرمى البيانكونيري بعد طرده إثر احتجاجه على ركلة الجزاء المثيرة للجدل في مواجهة ريال مدريد الاربعاء.



قال بيرلو في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن موعد مباراة توديعه لكرة القدم: “هل هي ركلة جزاء؟ أعتقد أنها يمكن أن تكون كذلك”.

وأضاف: “لكنني أفهم بوفون، كنت سأجن مثله، أعتقد أنه بالغ بوصف الأمر كجريمة إنسانية، لكن يجب أن نفهم أنها كانت آخر مباراة له بدوري الأبطال، وتوقع الفوز بها”.

“يمكن احتساب ركلة جزاء لريال مدريد، لكن الحكم في بعض المواقف الأكيدة كان سيتجنب احتسابها أيضا، هذا الإقصاء سيكون له توابعه، وستبقى خيبة الأمل، لكن جوفنتوس في غضون أيام سيتطلع إلى الدوري والكأس”.

أعلن نجم جوفنتوس وميلان السابق أنه سيكون سفيرا في مواجهة ميلان ضد يوفنتوس بنهائي كأس إيطاليا في التاسع من ماي القادم على ملعب “الأوليمبيكو” وقال: “أنا سفير النهائي بين ميلان ويوفنتوس، ولا أستطيع التفضيل بينهما”.