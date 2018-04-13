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تشيلسي يشكو برشلونة للاتحاد الأوروبي

13 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 149 زيارة

تقدم تشيلسي بشكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ضد برشلونة، على خلفية مباراتهما (3-0) في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب كامب نو، الشهر الماضي.

وقال تشيلسي إن عددًا من مشجعيه، قد تعرضوا لمعاملة سيئة في برشلونة، موضحًا في بيان رسمي: “بعد المباراة أصدرنا نداءً للجماهير، للحصول على بعض المعلومات منهم”.

وأضاف: “أدى ذلك إلى استجابة غير مسبوقة، حيث تقدم عدد كبير من الأفراد للشكوى، فيما يتعلق بالتنظيم الضعيف، وعدم السيطرة على الجماهير، والعنف من جانب المشرفين والشرطة، والتعرض لظروف غير آمنة بشكل عام”.

وتابع النادي اللندني: “تشيلسي دائمًا يحاول أن يؤمِّن سلامة جماهيره، سواء في ملعبه أو خارجه، وما حدث ليس ما نتوقعه، عندما يكون الأمر منظمًا من الاتحاد الأوروبي، أو أحد أنديته.. وسننتظر الآن إجابة يويفا”.

وانتقد مشجعو تشيلسي نادي برشلونة، بعدما أُجبروا على عبور جسر متعرج، طوله أكثر من 20 قدمًا، أثناء مغادرتهم ملعب كامب نو، بعد المباراة.

كما زعمت بعض الجماهير الإنجليزية، أنها تعرضت للرش بالفلفل، والضرب بالهراوات من أفراد الأمن.

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