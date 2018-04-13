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جماهير ريال مدريد ترد الجميل لرونالدو

13 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 148 زيارة

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، جائزة جديدة، اليوم الجمعة، بعد مستواه الرائع في المباريات الأخيرة مع الملكي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقال الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، إن كريستيانو، تسلم قبل تمارين اليوم، جائزة أفضل لاعب عن شهر مارس الماضي، المدعومة من أحد رعاة النادي، بعدما سجل 9 أهداف خلال 4 مباريات بهذا الشهر (2 ضد خيتافي، 1 في مرمى باريس، 2 أمام إيبار و4 ضد جيرونا).

وأوضح الموقع الرسمي أن الجائزة تمنح بناء على تصويت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق ريال مدريد.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو سجل 41 هدفا وصنع 7 في 38 مباراة خلال الموسم الجاري في كل المسابقات.

وكان رونالدو حاسما لريال مدريد في أكثر من مناسبة منذ مطلع العام الجاري، خصوصا في دوري أبطال أوروبا.

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