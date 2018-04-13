روما يبعث برسالة إلى صلاح بعد القرعة

وجه نادي اي إس روما الإيطالي رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، عقب قرعة دور النصف نهائي من دوري الأبطال والتي جمعت الفريقين ببعضهما.

كتب حساب روما على تويتر موجها حديثه إلى لاعبه السابق: “سنكون متنافسين لـ180 دقيقة لكن مهما يحدث سنكون أصدقاء مدى الحياة”. وأضاف: “نتطلع إلى رؤيتك مجددا”.

على الفور ردَّ صلاح: “100 %”.



كان صلاح قد انتقل من صفوف روما إلى ليفربول الصيف الماضي مقابل صفقة بلغت تكلفتها الإجمالية 50 مليون يورو بعد موسمين قضاهما مع النادي العاصمي.

ستقام مباراة الذهاب على ملعب “أنفيلد” قبل أن يعود صلاح مع ليفربول إلى “الأوليمبيكو” لمواجهة روما في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب يوم 24 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة الإياب يوم 2 مايو المقبل.