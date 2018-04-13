كلوب يستشهد ببرشلونة قبل الموقعة الأوروبية

اعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن روما خصم فريقه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فريق معقد للغاية.

وأسفرت قرعة نصف نهائي التشامبيونز ليغ التي أجريت اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة بين ليفربول وروما الذي حقق المفاجأة بإقصاء برشلونة من البطولة الأوروبية بفوزه إيابا بثلاثية نظيفة بعد أن كان مهزوما ذهابا بنتيجة 4-1 على ملعب كامب نو.

وقال كلوب عقب القرعة: “الأهم هو أن نستمر في المنافسة وأن نعلم أنه سيكون لدينا فرصة أمام أي خصم نواجهه. هذه هي كرة القدم وفيها دائما هناك فرص. وبذلك لدينا فرصة أمام روما”.

وتابع: “لن أقول شكرا لأن القرعة جنبتنا مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ، أو يا للروعة سنواجه روما”.

وأضاف: “لكن إذا أعتقد أحد أنه نصف نهائي سهل فهو لم يشاهد مواجهتي برشلونة. الهزيمة بـ4-1 في الذهاب كانت مخادعة”.

وأكمل: “مباراة الإياب كانت مدهشة، ما فعلوه كان لا يصدق. كان يجب أن يفوزوا بأربعة أو خمسة أهداف. لقد أبهروني كثيرا”.

وشدد كلوب: “كل الفرق قوية، لا يهم أين سنلعب مباراة الإياب، ولكن أعتقد أنه أمر مهم لروما أن يضع في حساباته أنه سيخوض المباراة الثانية في ملعبه، إلا أن الأمر سيعتمد على نتيجة المباراة الأولى”.

ولم يتواجه الفريقان الإنجليزي والإيطالي في دوري الأبطال منذ 16 عاما، لكن هذه ستكون أول مواجهة لكلوب أمام روما.

وفي هذا الإطار، قال: “لم أذهب لروما مطلقا ولا حتى كسائح، لذلك كل شيء سيكون جديدا بالنسبة لي. لقد واجهت بايرن ميونخ وفي العديد من المرات واجهت ريال مدريد (الفريقان اللذان سيتواجهان في مباراة نصف النهائي الثانية). إنه أمر مثير.. روما مدينة ساحرة بالتأكيد لكننا لن نذهب للتنزه”.

وأتم: “أتطلع بقوة للمباراة الأولى أمام روما، ستكون مواجهة استثنائية 100% لمحمد صلاح، فهو مثير للاهتمام في كل مكان، ولكن في روما ستنتظره أجواء مجنونة، ولكن أثق أنه قادر على التعامل مع كل هذه الظروف”.

ويلتقي الفريقان ذهابا يوم 24 أقريل الجاري في أنفيلد، ويلتقيان إيابا يوم 2 ماي المقبل في الأولمبيكو.