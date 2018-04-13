مورينيو يوجه رسالة تحذيرية لثنائي مان يونايتد

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة تحذيرية لثنائي الشياطين، بشأن إمكانية عدم انتظام مشاركتهما مع الفريق.

وحذر مورينيو؛ الدولي الإنجليزي، ماركوس راشفورد، والفرنسي أنتوني مارسيال، من عدم المشاركة في الفترة المقبلة.

وأثيرت التكهنات بشأن مستقبلهما، بسبب قلة مشاركتهما مع الفريق خلال الفترة الحالية، علمًا بأن راشفورد شارك في 30 مباراة كأساسي من أصل 70 مع مورينيو، بينما لم يشارك مارسيال في 90 دقيقة منذ فيفري الماضي.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “إنها كرة القدم، ولا يمكن أن يكون لدينا 11 لاعبًا فقط، الأمر مذهلًا من الناحية الاقتصادية، أن تملك الأندية 11 لاعبًا فقط، واللعب بهم دون إصابات ولا إيقافات ولا إرهاق”.

وتابع: “يمكن لـ11 فقط يلعبون بداية المباراة، يمكن أن تسأل هذا السؤال لكل المدربين الآخرين، لأن كل مدرب لديه لاعبين في نفس الموقف”.

وكان مورينيو، أشار سابقًا إلى أن راشفورد شارك في أكثر عدد من المباريات، في مختلف المسابقات منذ أن بدأ مورينيو تدريب الفريق في الموسم الماضي.

وعن لوكاكو وماتيتش، قال: “لو كنت مكانك لسألت لماذا يشارك لوكاكو وماتيتش في كل مباراة؟ بالنسبة لي هناك إجابات جافة، وإجابتي هي أنه لا يمكن إلا أن يلعب 11 لاعبًا في بداية المباراة ولكننا 22”.