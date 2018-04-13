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نجم برشلونة السابق ينصف ريال مدريد

13 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 147 زيارة

علق نجم برشلونة السابق، خريستو ستويتشكوف، والمعروف بعدم تعاطفه مع نادي ريال مدريد الإسباني، على ضربة الجزاء المثيرة للجدل، التي احتسبت لصالح لوكاس فاسكيز أمام جوفنتوس.

ولم يتردد ستويتشكوف في إنصاف ريال مدريد، وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لا حاجة للكثير من النقاش، من الواضح جدًا أن هناك تلامس، لا يهم إن كان في الدقيقة الأولى أو الـ 93، دفاع جوفنتوس أخطأ وترك 2 من لاعبي ريال مدريد في المنقطة الأمامية، كان قرار سيئا من جانب لاعبي اليوفي، إنها ركلة جزاء”.

وقد شكك الكثيرون في صحة ركلة الجزاء التي أهلّت الفريق الملكي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن ستويتشكوف كان حاسما، وقال: “كانت ركلة جزاء واضحة”.

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