نهائي مبكر بين أرسنال وأتلتيكو مدريد

مواجهة نارية بين سيميوني وفينغر

أفرزت قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم الجمعة عن مواجهة نارية بين أرسنال الانكليزي وأتلتيكو مدريد الاسباني، بينما يبدو نصف النهائي الثاني أقل وجها بين مرسيليا الفرنسي وسالزبورغ النمسوي.



وتخطى أتلتيكو مدريد الساعي الى تضميد جراحه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي حل فيها وصيفا في 2014 و2016، سبورتينغ البرتغالي في ربع النهائي، برغم خسارته صفر-1 الخميس إيابا، وذلك لفوزه ذهابا على أرضه بهدفين لصفر.

من جهته، عاد أرسنال بتعادل من أرض سسكا موسكو الروسي (2-2) الخميس بعد فوزه الكبير ذهابا 4-1.

يذكر ان بطل الدوري الاوروبي يشارك تلقائيا في دوري الابطال في الموسم التالي.

ويعول أرسنال على الظفر بلقب المسابقة لضمان خوض غمار المسابقة الأم الموسم المقبل، في ظل فشله منطقيا بإنهاء الموسم بين الاربعة الاوائل في الدوري الانكليزي. ويأمل النادي اللندني بتكرار ما قام به مواطنه مانشستر يونايتد الموسم الماضي، اذ توج بلقب “يوروبا ليغ” وحجز مكانه في المسابقة القارية الأم هذا الموسم، علما انه خرج في الدور ثمن النهائي على يد اشبيلية الاسباني.

ويخوض أرسنال الذي يدربه الفرنسي أرسين فينغر مباراة الذهاب على أرضه في 26 أفريل، والاياب في مدريد في 3 ماي المقبل.

في المباراة الثانية، يبحث مرسيليا، الفريق الفرنسي الوحيد الذي توج بدوري أبطال أوروبا، عن بلوغ النهائي لخوضه في فرنسا على ملعب ليون في 16 ماي، ويتعين عليه تخطي سالزبورغ وصيف 1994 في المربع الاخير، عندما يستقبله ذهابا في المدينة المتوسطية قبل ان يزوره إيابا.

وخاض مرسيليا مباراة نارية الخميس أمام لايبزيغ الالماني، فعوض خسارته ذهابا بهدف لصفر بفوز كبير 5-2، بينما صدم سالزبورغ لاتسيو الايطالي وقلب خسارته ذهابا 2-4 الى فوز كبير وحماسي ايابا 4-1.