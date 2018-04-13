نيمار يحدد موعد عودته للملاعب

كشف النجم البرازيلي، نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي موعد عودته للملاعب بعد التعافي من إصابته في مشط القدم.

وصرح نيمار عبر شبكة (غلوبو سبورت) البرازيلية: “أتعافى بشكل جيد للغاية، وكل الأمور تسير على ما يرام”.

وأضاف النجم البرازيلي: “أمامي شهر لأكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات”.

وتعرض نيمار لإصابة في مشط القدم خلال مباراة أولمبيك مارسيليا في الدوري، يوم 25 فيفري الماضي، واستلزمت إجراء عملية جراحية في البرازيل، يوم 3 مارس تحت إشراف رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي.

وقد صرح لاسمار فور إجراء العملية الجراحية، أن نيمار سيبتعد عن الملاعب فترة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.

ووفقا للتصريحات الصادرة عن نيمار مع القناة البرازيلية، فإنه سيكون جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم (روسيا 2018).

وذكرت الشبكة أن التقارير الأولية تشير إلى أن عملية تعافي نيمار، تسير وفقا للخطة الموضوعة، التي تحدد أنه سيكون مستعدا للعب بحلول 21 ماي المقبل، وهو موعد بدء معسكر منتخب البرازيل استعدادا لمونديال روسيا.