وكيل ليفاندوفيسكي يفتح الباب أمام ريال مدريد

ليفاندوفيسكي يقترب من ريال مدريد

انتشرت مؤخراً الكثير من الأخبار التي تتحدث عن قرب رحيل المهاجم الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي عن صفوف بايرن ميونيخ خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما اقترب ريال مدريد من ضمه بعد عرض رسمي ضخم وراتب كبير بحسب ما أفادت العديد من المصادر الصحفية سواء في ألمانيا أو في إسبانيا.

وكان بايرن ميونيخ قد التزم الصمت فيما يخص هذا الأمر، حيث لم يرد بالنفي أو بالإيجاب بخصوص صحة هذه الأخبار من عدمها، ما فتح للجميع المجال من أجل التنبؤ برحيل ليفاندوفيسكي في اتجاه ريال مدريد الصيف المقبل، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم المهاجم البولندي بالفريق الملكي، حيث سبق وحدث الكثير من اللغط حول هذا الأمر ولكن الرفض المتعنت لإدارة الفريق البافاري كان يعطل من إتمام الصفقة في المواسم الماضية.

وكان وكيل أعمال النجم الدولي البولندي قد ترك الأمور بلا حسم حين تم سؤاله حول انتقال موكله إلى ريال مدريد أو تجديد عقده مع بايرن ميونيخ، حيث قال أنه لا أحد يعلم ما سيحدث مستقبلًا ومشيرًا إلى أن ليفاندوفيسكي لا زال لم يحسم أمره بعد بشأن قراره الذي سيتخذه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت رغبة ليفاندوفيسكي الواضحة في الفترة الأخيرة في الرحيل قد جعلت بايرن ميونيخ يلجأ للبحث عن مهاجم آخر من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعويض الرحيل الذي يبدو أنه سيحدث أخيرًا لليفاندوفيسكي صوب ريال مدريد.

وكشفت مصادر ألمانية أن الاسم المرشح من أجل أن يقع عليه الاختيار هو المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي حاليًا وريال مدريد سابقًا، حيث سيلجأ البايرن إلى التفاوض معه في هذه الفترة استغلالًا لعدم استقراره مع البلوز تشيلسي.