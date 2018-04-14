إدارة بريمن ترغب في إعادة المفاوضات مع ستاندار دو لياج لأجل تخفيض سعر بلفوضيل

كشفت تقارير ألمانية أن نادي فير دير بريمن وقع بين المطرقة السندان حيث يرغب في الاحتفاظ بلاعبه الجزائري إسحاق بلفوضيل من جهة ومن جهة أخرى لا يرى نفسه قادرا على دفع قيمة البند الوجود في عقده، تقارير صحفية ألمانية قالت أن الإدارة ربما تلجأ لحل اخر وهو مفاوضة ستاندار دو لياج على تخفيض قيمة الشرط الموجود في عقده وهو أمر من الممكن أن ينجح .

خلاف على قيمة العقد بين ست وثمان ملايين

وبحسب ذات التقارير فإن قيمة صفقة بلفوضيل ستكون ثمان ملايين وليست ست ملايين كما يقال سابقا يضاف إليها راتب اللاعب الذي يفوق المليون أورو سنويا ما يجعل الصفقة مكلفة نوعا ما مقارنة مع مستوى اللاعب الذي ورغم تقديمه لمستوى طيب في عديد من اللقاءات إلا أنه على العموم لم يقدم مستوى باهر يجعل الإدارة تسارع لشراء عقده .

إدارة ستاندار لن تخفض قيمة الصفقة لأنها لا ترغب أصلا في بيع اللاعب

,إذا كانت إدارة بريمن ترى أنها قادرة على إقناع نظيرتها في ستاندار على تخفيض قيمة الصفقة فإن الإعلام البلجيكي يرى استحالة ذلك، ستاندار ليس متلهفا لبيع اللاعب بالمرة كما أن النادي البلجيكي يملك خيارات أخرى أحسن من عرض بريمن، النادي البلجيكي أصر على استعادة إسحاق في جانفي الماضي من أجل بيعه لنادي هابي الصيني الذي ورغم الرفض إلا أنه مازال يأمل في إتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل ( الشتوي بالنسبة للدوري الصيني )ـ، يذكر أن هايبي الصيني عرض راتبا خياليا على بلفوضيل وصل لست ملايين أورو سنويا ورغم ذلك رفض وأصر على البقاء في أوربا