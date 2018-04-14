إشبيلية الإسباني يصر على براهيمي ويغريه براتب سنوي كبير

كشفت صحيفة إستاديو ديبورتيفو الإسبانية الصادرة من إقليم الأندلس والمقربة من أندية بيتيس وإشبيلية أن إدارة الأخير قررت دخول سوق الانتقالات الصيفية من أجل تقوية الفريق الموسم المقبل، إشبيلية يلعب هذا الموسم واحد من أسوأ مواسمه العشرة الأخيرة ومن الممكن جدا ألا يتأهل للمنافسة الأوربية الموسم المقبل والأسوأ هو تجاوز الغريم بيتيس لهم في الترتيب لذلك رصدت بعض الأسماء من أجل ضمه على رأسها لاعب بورتو والمنتخب الجزائري ياسين براهيمي .

إدارة إشبيلية تعلم أن براهيمي يرفض البقاء في بورتو

بحسب الصحيفة السابقة الذكر فإن إدارة بيتيس ستشرع في مفاوضة نادي بورتو لأجل براهيمي بعد الأخبار المؤكدة عن رفض براهيمي البقاء في فريقه الحالي، ياسين وبحسب الإسبان سيرحل نهاية الموسم وهو يعمل على تقديم كل ما لديه وقيادة النادي للتتويج بالدوري من أجل تركه في القمة، ياسين يرى أن الوقت قد حان لأجل الرحيل لأنه قدّم كل ما لديه لفريق البرتغالي في الأربع سنوات الأخيرة .

ياسين يريد راتبا أعلى من راتب كاسياس في حال أصرّ بورتو على إبقائه

كما يعمل الجميع وأشرنا إليه في أعداد سابقة فإن إدارة بورتو ترغب في إبقاء براهيمي وتجديد عقده لكن هذا الأمر لا يضايق اللاعب الجزائري الذي سيبقى بشرط واحد وهو توفير الراتب السنوي الذي يليق به وبما يقدمه، ياسين وبحسب التقارير الإسبانية يريد راتبا يفوق الـ3.5 ملايين أورو وهو قيمة أعلى راتب في الفريق حاليا لكن يبقى تحقيق هذا الطلب أشبه بالمستحيل ما يعني أن براهيمي يلوي ذراع إدارة ناديه لأجل تسريحه، يشار إلى أن راتب براهيمي هو 1.5 مليون أورو سنويا بعد التجديد وهو من أعلى الرواتب لكن ليس أعلاها .

وكيل أعمال براهيمي: ” لا أحد له الحق في الحديث باسم ياسين إلا أنا “

أدلى وكيل الأعمال الفرنسي “موسى سيسوكو” بتصريحات للإعلام التركي ولموقع فوتبال أرينا بالتحديد تكلم فيها عن الأخبار التي جاءت على لسان أحد المقربين من اللاعب ونفى فيها رغبته اللعب في الدوري التركي لضعفه ملثما أشرنا إليه في أعداد سابقة ، سيسوكو لم يؤكد إمكانية لعب موكله لبيشكتاش لكنه لم ينفها أيضا وقال:” في الأيام الأخيرة سمعت بعض التصريحات من بعض المحسوبين على براهيمي يقول أن براهيمي لن يلعب أبدا في الدوري التركي، هو أمر غير صحيح، لا يمكن لأحد أن يتكلم باسم ياسين غيري” يشار إلى أن موسى سيسوكو هو مكلف بأعمال براهيمي وليس وكيل أعماله لأن ياسين مملوك لشركة دويان، التي تعتبر البرتغالي خورخي مينديس وكيلا فعليا للاعبيها .

روما الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي يرغبان أيضا في ضمه

بالعودة لتقارير صحيفة إستاديو ديبورتيفو فقد أكدت أن رغبة إشبيلية في ضم براهيمي ورغم أنها كبيرة إلا أنها ليست الوحيدة والنادي الأندلسي سعى من قبل لضمه، حيث كشفت أن ياسين متابع منذ فترة طويلة من نادي إيفرتون الإنجليزي الذي لم يفقد الرغبة يوما في ضمه إضافة إلى نادي روما الذي يرى فيه اللاعب المناسب لوسطه ( ربما كخليفة لمحرز الذي يعتبر الهدف الأول ) إضافة إلى هذين الناديين يتواجد نادي بيشكتاش الذي أصبح اهتمامه بضم ياسين واضحا للعيان من خلال الكم الكبير من التقارير التي تربط الطرفين .