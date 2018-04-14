إيسكو يُسبِّب قلقاً في ريال مدريد قبل مواجهة ملغا

صانع ألعاب الميرينغي يتسبب في إيقاف تدريبات الفريق…

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني من أجل مواجهته أمام نظيره نادي ملغا على ملعب لا روزاليدا ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثية من بطولة الدوري الإسباني.

وخاض لاعبو النادي الملكي الدورة التدريبية الأخيرة قبل المباراة اليوم السبت في المدينة الرياضية “فالديبيباس” قبل السفر إلى إقليم الأندلس لخوض المباراة.

وتسبب اللاعب إيسكو ألاركون لاعب خط وسط الميرينغي في ذعر كبير لمدربه زين الدين زيدان خلال تدريبات الفريق، وذلك بتعرضه للإصابة.

وجاءت تلك الإصابة في الساق اليُمنى للَّاعب الدولي الإسباني بعد التحام بينه وبين الحارس البديل كيكو كاسيا خلال أحد الكرات في التدريبات، مما جعله يسقط أرضاً.

في حين قام طبيب الفريق بفحص قدم اللاعب الذي بدت عليه علامات الألم على وجه إيسكو، وسيتم تحديد موقفه النهائي من السفر إلى ملغا في الساعات القليلة القادمة أو البقاء في مدريد.