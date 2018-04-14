بايلي وليمار منافسو محرز في الانتقال للمان سيتي

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية الشهيرة قائمة من ثلاثة أسماء قالت أن مدرب السيتي بيب غوارديولا سيتعاقد مع أحدهم، ذي الصن نشرت أسماء ثلاثة لاعبين ينشطون في نفس المركز وهو الجناح الأيمن وهم الجمايكي بايلي لاعب ليفركوزن والفرنسي ليمار لاعب موناكو إضافة إلى الدولي الجزائري رياض محرز، الصن قالت أن المنافسة ستكون بين هذه الأسماء لتعزيز الجناح الأيمن الذي يرى غوارديولا أنه نقطة الضعف في الفريق حاليا، وارتبط محرز بقوة مع السيتي لكن وفي كل مرة ينضم لقائمة على أنهم منافسوه آخرهم الجمايكي بايلي الذي قالت الغارديان يوم أمس أنه مفضل على بقية اللاعبين على الجناح الأيمن في انتظار فتح السوق الصيفية ومعرفة الرغبة الحقيقية لبيب وأين تتوجه .

يلاقي برنلي اليوم لإبقاء آماله في لعب منافسة أوروبية الموسم المقبل

يلتقي عشية اليوم السبت ناديا بيرنلي وليستر سيتي في نهائي المركز السابع للدوري الإنجليزي، المركز السابع هذا الموسم سيكون له قيمة بما أنه قد يؤهل صاحبه للمنافسة الأوروبية الموسم المقبل، رياض وبقية زملائه سيعملون على العودة بالفوز من بيرنلي وتقليص الفارق لثلاث نقاط فقط ما يعني عودة المنافسة بقوة ، من جانب ليستر سيتي يتوقع أن يشارك المدرب بويال بكل أسلحته وفي مقدمتهم محرز الذي ينتظر منه تقديم ردة فعل بعد مستواه المتواضع في اللقاء الماضي ضد نيوكاسل، يشار إلى أن آرسنال هو الذي يحتل المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل لكنه مرشح بقوة للفوز بذات المنافسة في هذا الموسم ما يعني أنه سيتأهل لمنافسة دوري الأبطال الموسم المقبل فاسحا المجال لنادي إنجليزي سابع .

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