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بن سبعيني وزفان متوقعان كأساسيين أمام ماتز اليوم

14 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 255 زيارة

أعلن المدرب الفرنسي لنادي ران صبري لموشي قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء سهرة اليوم ضد ماتز والتي عرفت تواجد الثنائي الجزائري رامي بن سبعيني ومهدي زفان، الثنائي الجزائري ومن دون شك لن يرض بهذا القدر بل سيسعى للتواجد كأساسين، مشاركة بن سبعيني كأساسي على الجهة اليسرى تبدو أكيدة خاصة أنه أصبح الظهير الأيسر الأساسي فيما تبقى حظوظ زفان كبيرة أيضا ولو أن الأمر غير أكيد، صبري لموشي قال في تصريحات له قبل يومين أنه سيقرر بشأن مشاركة مهدي في آخر لحظة على أمل أن يكون الأمر كذلك ويظهر زفان لثاني لقاء على التوالي، يشار إلى أن زفان قدم مستوى كبير في اللقاء الماضي ضد موناكو ما دفع الإعلام المقرب للضغط على لموشي لإبقائه أساسيا .

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