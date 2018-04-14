بن سبعيني وزفان متوقعان كأساسيين أمام ماتز اليوم

أعلن المدرب الفرنسي لنادي ران صبري لموشي قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء سهرة اليوم ضد ماتز والتي عرفت تواجد الثنائي الجزائري رامي بن سبعيني ومهدي زفان، الثنائي الجزائري ومن دون شك لن يرض بهذا القدر بل سيسعى للتواجد كأساسين، مشاركة بن سبعيني كأساسي على الجهة اليسرى تبدو أكيدة خاصة أنه أصبح الظهير الأيسر الأساسي فيما تبقى حظوظ زفان كبيرة أيضا ولو أن الأمر غير أكيد، صبري لموشي قال في تصريحات له قبل يومين أنه سيقرر بشأن مشاركة مهدي في آخر لحظة على أمل أن يكون الأمر كذلك ويظهر زفان لثاني لقاء على التوالي، يشار إلى أن زفان قدم مستوى كبير في اللقاء الماضي ضد موناكو ما دفع الإعلام المقرب للضغط على لموشي لإبقائه أساسيا .

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