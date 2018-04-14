توتنهام ينضم للمنافسة على خدمات لاعب وسط برشلونة

أبدى نادي توتنهام اهتمامه بالتعاقد مع لاعب وسط برشلونة آندريه غوميز الذي يبدو أن رحيله عن البلاوغرانا بات وشيكاً بظل عدم مشاركته بصورة دائمة.

صحيفة “سبورت” الكاتالونية قالت أن توتنهام مستعد لمنافسة جاره ويست هام على خدمات اللاعب البرتغالي حيث يرغب بوتشيتينو بالاعتماد على اللاعب بالموسم القادم.

وانتقل غوميز إلى برشلونة مطلع الموسم الماضي لكنه لم ينجح بكسب ثقة الجماهير التي باتت تطالب بالتخلي عنه بأسرع وقت ممكن ورغم ظهور اهتمام العديد من الأندية بخدماته الصيف الماضي إلا أنه فضّل البقاء بالبلاوغرانا.

وأظهر ويست هام رغبة بالتعاقد مع غوميز بعد عدم تمكنه من التعاقد مع نجم وسط سبورتينغ لشبونة ويليام كارفايو لكن يبدو أن دخول توتنهام على خط المنافسة سيحرم المطارق أيضاً من لاعب برشلونة.

وينتهي عقد غوميز صيف 2021 ومن المفترض ألا تكون تكلفةرحيله عن البارسا عالية مع ضرورة تفكيره ببدء تجربة جديدة.