جيرو المُنقذ يكشف عمّا قاله لهازارد عقب نزوله مباشرة!

الديك الفرنسي يعود للصياح…

بعد دقائق من نزوله، نجح الدولي الفرنسي ومهاجم تشيلسي أوليفيه جيرو، من خطف الأضواء وقلب الطاولة على خصمه ساوثهامبتون، مُهديًا فريقه 3 نقاط من براثن ملعب سانت ماري في افتتاح مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

فبعدما تقدم السوتون بهدفي تاديتش وبيدناريك في الدقائق 21، 60 على التوالي، قام المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بإقحام مهاجمه المخضرم في الثلث ساعة الأخيرة، ليحرز هدفين متتالين، إضافة إلى هدف زميله هازارد، حيث جاءت الأهداف الثلاثة في غضون خمس دقائق.

تشيلسي رفع رصيده إلى النقطة رقم 66 بالمركز الخامس، ومبتعدًا عن توتنهام الرابع بفارق 7 نقاط قبل مواجة الفريق اللندني ضد مانشستر سيتي الليلة.

من جهته أدلى جيرو بتصريحات صحفية عقب المباراة إلى شبكة “سكاي سبورتس” أشاد من خلالها بالروح والعزيمة التي تحلى بها لاعبو الفريق وكاشفًا في الوقت ذاته عمّا قاله لإيدين هازارد بعد نزوله..

“قلت لإيدين عقب نزولي، ينبغي أن نقاتل حتى النهاية، يجب أن نؤمن بذلك”، هكذا افتتح جيرو تصريحاته.

وأكمل مهاجم أرسنال السابق حديثه “لم أقل أننا سنسجل، لكنني اعتقدت أننا إذا سجلنا فسوف نضعهم في موقف سيء”.

وأردف “لم تكن بداية المباراة كما أردناها، لكن دائمًا في كرة القدم لديك فرصة للتقدم، والانقضاض، لقد أظهرنا شخصية كبيرة وروح الفريق”.

واختتم “احاول العودة بشكل أقوى وهو ما تحقق اليوم، أنا سعيد من أجلي ومن أجل الفريق، لقد كانت مباراة صعبة لنا”.