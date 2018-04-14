جيرو: “تشيلسي أكبر نادٍ في إنجلترا”

كشف الفرنسي أوليفييه جيرو عن أسباب انتقاله الشتاء الماضي من آرسنال إلى الخصم اللندني تشيلسي رغم مكوثه في صفوف الغانرز لـ6 سنوات.

قال جيرو في حوار صحفي: “عندما أتيحت لي الفرصة لانتقال إلى تشيلسي والبقاء في الدوري الإنكليزي، كان الأمر سهلا، انتهت صفحة آرسنال وبدأ فصل جديد في مسيرتي الآن، وأركز 100% مع البلوز”.

وأكمل: “أنا في النادي الأفضل في إنجلترا والذي فاز أكثر من أي فريق آخر بالبطولات في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “من الواضح أن المنافسة كانت أصعب هذه السنة مع مانشستر سيتي وليفربول، ومانشستر يونايتد، وحتى أرسنال.. لهذا السبب أنا أحب الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه البطولة الأفضل، إنه دوري صعب للغاية”.

واستطرد: “نأمل أن ننافس على اللقب العام المقبل، أنا مسرور بالانضمام إلى أحد أكبر الأندية في إنجلترا رغم أن الأشهر الأولى محبطة”.



عن المنافسة مع المهاجم موراتا الذي سجل 14 هدفاً في 41 مباراة لعبها لتشيلسي منذ انطلاق الموسم، قال جيرو: “ألفارو شخص لطيف للغاية، رحب بي بشكل جيد للغاية منذ وصولي”.

“لدي تفاهم جيد مع جميع اللاعبين، داخل وخارج الملعب.. وأنا أقول دائما إن المنافسة جيدة للمهاجم لأنه يفرض عليه التحسن والتقدم”.

وختم حديثه بقوله: “يحتاج تشيلسي إلى العديد من المهاجمين لأنه فريق كبير، هذه منافسة لطيفة وعادلة”.