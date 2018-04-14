حاليلوزيتش: ” لا أعرف ماجر وأنا أول من منح الفرصة للمحليين”

يبدو أن إقالة الناخب الأسبق للمنتخب الوطني وحيد حاليلوزيتش من تدريب المنتخب الياباني جعلته كثير التصريحات هذه الأيام، حيث أدلى بتصريحات جديدة تكلم فيها عن الجزائر ، حاليلو تكلم بداية عن الناخب الوطني الجديد رابح ماجر وعن السياسة التي يتبعها بمنح الفرصة للمحليين ورد قائلا ” ماجرأعرفه كلاعب ولكن ليس كمدرب، فالأمر يختلف الآن أنا قمت باختيار اللاعب الجزائري الأفضل، لا يهمني أين يلعب سواء في البطولة المحلية أو البطولات الأوروبية، لقد قمت باستدعاء سوداني، وسليماني، وبلكالام وجابو لأنهم يمتلكون إمكانيات كبيرة، ولا يهم إن كانوا لاعبين في البطولة المحلية أم في أوروبا، لقد أثبتوا مع الوقت أن نظرتي كانت صائبة، وقدموا مونديالاً عالي المستوى، اللاعب المحلي يمتلك الكثير من الموهبة، لكن يجب عليه الاجتهاد والعمل كثيرا، وهذه هي المشكلة، فبعض المحليين لا يتحلون بالصبر ويريدون حصد النتائج بسرعة، الأمر الذي يجعلهم يفشلون في غالب الأمر .

“تصرفات روراوة في تربص مارس الذي سبق المونديال جعلتني أقرر الرحيل عن الخضر”

بعد ذلك تكلم حاليلوزيتش عن رحيله عن تدريب المنتخب الوطني بعد المونديال وقال: ” لقد أعطيت كلمة لصديق لي أني سأدرب ناديه بعد المونديال مباشرة، بل أود التأكيد على أن العديد من العروض كانت قد وصلتني بعد المونديال من بينها عرض من ناد أوروبي كبير جدا، لكني كنت قد قطعت وعداً، ولم يكن بمقدوري التراجع، وهو ما فعلته تماما، أضف إلى ذلك أني لاحظت خلال معسكر مارس أن تصرفات بعض مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم تعجبني، هي صراحة ما دفعني إلى اتخاذ قراري بالرحيل حتى قبل نهاية المونديال: ” حاليلوزيتش قال نصف الحقيقة فقط لأن تصرفات روراوة كانت رد فعل على توقيعه بشكل رسمي مع طرابزون سبور .

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