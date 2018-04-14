فينغر يوضح كيفية تطوُّر أوبامينغ مع ارسنال

المدرب الفرنسي يتحدث عن النقاط التي تطور بها المهاجم الغابوني مع الغانرز…

يعيش اللاعب بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم ونجم نادي ارسنال الإنجليزي حالة كبيرة من الانتعاش مع الفريق في المباريات الأخيرة والتي نجح في جميعها تقريباً في تسجيل الأهداف للغانرز.

تلك الحالة من الانتعاش دفعت آرسين فينغر المدير الفني لنادي شمال لندن من أجل الحديث عن النقاط التي نجح المهاجم الدولي الغابوني في تطويرها بطريقة لعبه وشخصيته منذ القدوم إلى ملعب الإمارات في جانفي الثاني الماضي.

فينغر تصريحاته عن أوباميانغ قائلاً ” أشعر أنه لم يكن جاهزاً بدنياً بشكل كامل عند الانضمام إلينا، ولكنه عمل بجد في التدريبات “.

ثم أضاف المدرب الفرنسي في حديثه قائلاً ” لقد عمل كثيراً من الناحية الفنية أيضاً وقام بتحسين لمسته “.

وقال ارسين عن لاعب بوروسيا دورتموند السابق أيضاً ” إنه سريع الآن، حاد وذكي، وأعتقد أنه يستمتع بكونه جزءاً من تلك المجموعة “.

فيما اختتم المدرب المخضرم صاحب الـ67 عاماً كلماته قائلاً ” يُمكنك أن تشعر بذلك عندما يلعب وهذا هو السبب في أنه ممتع للغاية “.

ويستعد ارسنال من أجل مواجهة نظيره نادي نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك غداً الأحد في الجولة الـ34 من البريميير ليغ.