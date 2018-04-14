مدرب نيوكاسل يزيد الغموض حول مستقبل سليماني

يبدو أن تركزي لاعب الخضر إسلام سليماني مشتت هذه الأيام، فعلى بعد خمس جولات من نهاية الدوري الإنجليزي لا يعرف سليماني حيث سيلعب الموسم المقبل، إدارة ليستر وكما صرح المدرب كلود بويال لا ترحب بعودة الجزائري خاصة بعد تصريحه الأخير الذي قال أنه سينظر في مستقبل سليماني بعد نهاية هاهو مدرب نيوكاسل يزيد الغموض، بينيتاز تطرق لمستقبل إسلام في الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس، حيث كشف أنه لم يقرر بعد شيئا بخصوص مستقبل الجزائري بين إبقائه أو إعادته لفريقه الأصلي ليستر .

بينتيز: ” لا أركز على مستقبل سليماني لأن تركيزي على ضمان بقاء الفريق وفقط”

بينيتيز وفي الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس وخصت لقاء الآرنسال طرح عليه سؤال بخصوص مستقبل سليماني وهل سيبقيه بينيتيز في الفريق بعقد طويل الأمد بعد نهاية فترة إعارته أم أنه سيترك لحال سبيله وكان رد التقني الإسباني كالتالي: ” أنا لا أعرف، من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل سليماني هو سعيد معنا ويشعر بالثقة وبدأ في التحسن، لكن صراحة لا أركز على هذا الأمر أركز فقط على ضمان الأربعين نقطة وضمان البقاء للفريق في الدوري ” .

إجماع على مشاركته أساسيا ضد الآرسنال

في سياق الحديث عن سليماني وهذه المرة عن جاهزيته أجمعت مختلف وسائل الإعلام الإنجليزية يوم أمس أن المدرب رافا بينيتاز بدأ بتحضير اللاعب لتسجيل أول ظهور له كأساسي مع ناديه الجديد، إسلام استعاد عافيته وتخلص من الإصابة نهائيا ولقاء الأرسنال سيكون أول فرصة له للظهور أساسيا على أمل أن يقدم لاعب الخضر ما هو منتظر منه ويفتتح عدداه من الأهداف والتألق لاحقا في باقي اللقاءات لأن مصيره ببساطة متعلق بهذه اللقاءات .