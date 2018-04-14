مفاجآت مثيرة بقائمة المرشحين لأفضل موهبة بإنجلترا

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين عن أسماء اللاعبين الستة المرشحين للفوز بجائزة أفضل موهوب بإنجلترا هذا الموسم.

وحملت القائمة مفاجأة كبيرة مع تواجد اسم نجم فولهام ريان سيسيغون حيث ينتمي لاعبو دوري “تشامبيونشيب” لرابطة اللاعبين وهو ما سمح لتواجد لاعب بالدوري الأدنى ضمن أسماء نجوم البريميرليغ.

كما ضمت القائمة نجم توتنهام وهداف الدوري الإنجليزي بآخر موسمين هاري كاين إضافة لنجمَي مانشستر سيتي رحيم سترلينغ وليروي ساني وحارس السيتيزنز إيدرسون إلى جانب مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد.

وتواجد اسما ساني وكاين أيضاً ضمن المرشحين الستة للفوز بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليغ علماً أن القائمة شهدت أيضاً على تواجد 3 لاعبين من صفوف متصدر الدوري.

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وسبق لهاري كاين أن فاز بهذه الجائزة موسم 2014\2015 قبل أن يحتكرها زميله ديلي آلي بالموسمين الماضيين.