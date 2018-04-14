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هازارد: “لست سعيداً بتشيلسي”

14 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 184 زيارة

أكد نجم تشيلسي إيدين هازارد عدم رضاه عن مستواه مؤخراً مشيراً إلى أن تراجع نتائج الفريق يهمه أكثر من الإحصائيات الفردية.

ولم ينجح هازارد بصناعة أو تسجيل أي هدف مع البلوز بآخر 8 مباريات رسمية خاضها حيث لم يسجل منذ لقاء البلوز مع متذيل الترتيب ويست بروميتش في الـ12 من فيفري الماضي.

تراجعة مساهمة هازارد التهديفية ترافق بتراجع نتائج الفريق أيضاً حيث لم يحقق تشيلسي إلا انتصار واحد خلال آخر 5 جولات بالبريميرليغ وهو ما تسبب بخروجه من المنافسة على المركز الرابع لحد كبير.

وبسؤال لهازارد حول ما إذا كان راضٍ عن إحصائياته أجاب “لا، بآخر شهرين لم أكُن سعيداً بأدائي لأن النتائج لم تكُن جيدة، أنا لا ألعب كرة القدم لنفسي بل للفريق، إن لعبت جيداً ولم ننتصر لن أكون سعيداً هذا هو الأمر”.

وتابع النجم البلجيكي “أفضّل أن ألعب بشكل سيء ومن ثم نفوز بنتيجة 1-0، ألعب منذ فترة طويلة لذا ما يهمني هو أن أستمتع باللعب، أريد أن أكون سعيداً بالملعب وحين تنتصر يحدث ذلك وحين لا تنتصر بالتأكيد ستكون حزيناً”.

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