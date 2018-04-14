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هني مرتاح من وضعه مع سبارتاك

14 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 316 زيارة

كشفت تقارير روسية يوم أمس أن الوضعية التي يمر بها لاعب الخضر وناي سبارتاك موسكو سفيان هني بين الدكة والغياب والمشاركة في بعض الأحيان لا تضايقه بالمرة، ورغم أنه انتدب كأحد نجوم الفريق إلا أن هني لم يظهر كثيرا وغاب عن ثلاثة لقاءات لفريقه لأسباب فنية وجلس على الدكة كثيرا، الصحافة الروسية قالت يوم أمس أن هني يدرك جيدا أنه جديد على الدوري وظروف روسيا لا تلاؤمه تماما لذلك يأمل في التطور و التحسن مع مرور الوقت كما كشف أنه لعب سابقا في دوريات أضعف فنيا من الروسي لذلك من المنطقي أن يعاني حين يرفع المستوى ولو قليلا، يشار إلى أن هني لعب سابقا في الدوري الفرنسية الدرجة الثانية ثم للدرجة الثانية التركية وقبل أن ينتقل للدرجة الأولى البلجيكي في فريق ضعيف ومن بعدها لأندرخلت .

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