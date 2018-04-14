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وكيل نيمار: “انتقل من برشلونة بسبب ليونيل ميسي”

14 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 37 زيارة

ميسي السبب في انتقال نيمار من برشلونة

اعترف بيني زاهافي وكيل أعمال البرازيلي نيمار بأن موكله انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان لرغبته في عدم البقاء “تحت ظل ميسي”.

وقال وكيل الأعمال: “في العالم هناك 3 لاعبين هم الأفضل: ميسي، كريستيانو رونالدو، ونيمار، ولا يمكن أن يلعب أحدهم مع الآخر”.

وشرح: “كان نيمار هو اللاعب الثاني في برشلونة، الثاني في تسديد ركلات الجزاء، والركلات الحرة، اللاعب الثاني في كل شيء، ولذا كان عليه تغيير الأجواء”.

وأحدثت صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي دويًا هائلا بتكلفة هي الأعلى في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب).

بعد انتقال نيمار إلى النادي الباريسي واجه مشاكل واضحة للتأقلم مع زملائه الجدد، وبرز خلاف كبير بينه وبين المهاجم كافاني حول من الذي يسدد ركلات الجزاء أمام كاميرات المصورين وفي مباريات مهمة!

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