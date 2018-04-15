إنيستا: أعرف ما سأفعله بالمستقبل.. وتشجيع الجماهير لن يغير قراري!

كشف الإسباني أندريس إنيستا لاعب وسط فريق برشلونة، أنه استقر على خطوته المستقبلية، لكنه رفض الإعلان في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه سيخبر النادي بالقرار أولًا.

وشارك إنيستا في فوز برشلونة على نظيره فالنسيا، بهدفين مقابل هدف، يوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقان ضمن منافسات الجولة 32 من الليغا.

وقال إنيستا في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: “تشجيع الجماهير لي كان رائعًا للغاية، ولكن ذلك لن يغير من قراري الذي اتخذته”.

وأضاف النجم الإسباني: لقد قررت بالفعل ماذا سأفعل بالمستقبل، تحية الجمهور وغنائهم لي أمر مدهش ودائمًا ما كانو يعاملونني جيدًا لكن هذا الأمر لن يغير في قراري”

وواصل إنيستا: “عندما أضطر إلى إبداء رأيي سيعرف النادي قراري ومن ثم سيكتشفه الجميع. الآن أنا سعيد بمباراة اليوم ، لأن لقب الليغا يعني شىء كبير بالنسبة لي”.

ونفى قائد برشلونة البالغ من العمر 33 عامًا، وجود أي خلافات بينه وبين إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق عقب خروج الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا على يد روما.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الدوري الصيني قد يكون الوجهة المقبلة لإنيستا، وأن اللاعب لديه اتفاق كامل مع فريق تيانجين كوانجيان الصيني.