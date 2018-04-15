باولينيو يفضح عناد فالفيردي الذي تسبب في كارثة الأوليمبيكو

قدم النجم البرازيلي باولينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني واحدة من افضل مبارياته منذ إنضمامه للنادي الكتالوني الصيف الماضي وذلك بمباراة الفريق أمام نظيره فالنسيا على ملعب كامب نو ببطولة الليغا والتي إنتهت بفوز البلوغرانا بهدفين مقابل هدف واحد.

وشارك باولينيو بالتشكيلة الأساسية للفريق بدلاً من الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق والذي تعرض لإصابة خلال مباراة الفريق أمام روما الإيطالي والتي إنتهت بإقصاء النادي الكتالوني من بطولة دوري أبطال اوروبا أوروبا.

وشنت الصحف الكتالونية هجوماً كبيراً على ارنستو فالفيردي مدرب الفريق وفضحت عناده وكبريائه بعدم مشاركة اللاعب ولو لدقيقة واحدة أمام روما في جولة الإياب على الرغم من حاجة الفريق لجهودة في وسط الملعب لإحكام السيطرة عليه من غزوات المنافس.

وتقاسم باولينيو مهام منتصف ملعب الفريق أمام فالنسيا مع سيرخيو بوسكيتس وقدما ثنائياً بارعاً فاق تواجد راكيتيتش من ناحية القوة البدنية وخلق التوازن على أداء نصف الملعب.

كما قدم باولينيو مردوداً بدنياً جيداً جعله ينجح في إحكام السيطرة على وسط الملعب والتجكم برتم الفريق وهو الأمر الذي أدى لتعرض فالفيردي لوابل من الهجوم بسبب عدم إعتماده على اللاعب.

كما يمتلك باولينيو حاسة تهديفية مميزة أيضاً حيث نجح بتسجيل 8 أهداف لفريقه ببطولة الليغا هذا الموسم وهي من أهم مميزات اللاعب.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد نجح في التعاقد مع باولينيو قادماً من الدوري الصيني الصيف الماضي وعلى الرغم من عدم حماسة جماهير برشلونة للتعاقد معه إلا أنه نجح في إثبات ذاته بشكل كبير خلال المباريات التي شارك بها.