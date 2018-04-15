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بن زية: ” لم أبكِ عقب خسارة بوردو لكني تأثرت كثيرا”

15 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 148 زيارة

كشف الدولي الجزائري السابق في صفوف نادي ليل الفرنسي في تصريحات لصحيفة لكيب الفرنسية قبل لقاء فريقه الذي لعب سهرة أمس أمام نادي غانغون لحساب الجولة 33 من الليغ 1 أنه لم يذرف أبدا الدموع في غرف الملابس عقب الخسارة أمام نادي بوردو في الجولة الماضية وقال بن زية: ” حقيقة تأثرت كثيرا عقب الهزيمة لكنني لم أبكِ وأذرف الدموع، ربما الحديث عن بعض اللاعبين الشبان الذين لم يتمكنوا من مقاومة الموقف وذرفوا دموع الحسرة”.
“المهمة صعبة لكن سنضحي لضمان البقاء”
بعدها تحدث لاعب ليون السابق عن حظوظ فريقه في ضمان البقاء بالرغم من الوضعية العصبة التي يتواجدون فيها ضمن جدول الترتيب والتي ترشحهم لمغادرة الليغ 1 بنهاية الموسم وهنا كشف ياسين انه سيضحي رفقة بقية المجموعة من أجل تحقيق البقاء مع كبار فرنسا وقال: ” نحاول تجاوز الصدمة التي نجمت عن اقتحام الأنصار لأرضية الميدان قبل أسابيع من الآن، ونحن نعمل على تفادي السقوط، يجب علينا أن نتحلى بالثقة في النفس رغم صعوبة المهمة، غير أننا سنعمل المستحيل لضمان ورقة البقاء في الليغ 1 وسنضحي لتحقيق هذا الهدف وإبقاء ليل مع الكبار”.

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