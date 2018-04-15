بن ناصر يضع قدما في الدرجة الأولى الإيطالية

حقق نادي إمبولي الإيطالي فوزا صعبا جدا على حساب نادي بروفيرتشلي صاحب المركز الأخير في الدرجة الثانية الإيطالية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الفوز رفع رصيد رفقاء بن ناصر للنقطة السبعين على بعد 11 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثالث، ما يعني أن الصعود بات قريبا جدا وربما يتحقق قبل نهاية الموسم المنتظم، من جانب إمبولي وكما جرت عليه العادة شارك لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر أساسيا ولعب تسعين دقيقة وقدم مستوى مميزا كما أنه ساهم في الهدف الأول لفريقه .

تحقيق إيمبولي للصعود سيعني تسريح بن ناصر للمنتخب

فارق الـ11 نقطة سيكون في صالح المنتخب الوطني ورابح ماجر، إيمبولي صار على بعد تسع نقاط فقط من تحقيق الصعود ما يعني أن إدارة إيمبولي سترد الدين لماجر بخصوص بن ناصر وستسرحه للعب لقاء السعودية الودي الذي سيقام بداية الشهر الداخل، وحتى لو لم يضمن الصعود بشكل نهائي ورسمي قبل اللقاء فإن ذلك لن يؤثر كثيرا لأن إيمبولي سيحقق ومن دون أدنى شك الصعود للدرجة الأولى الموسم المقبل وبذلك يكون النادي الايطالي قد رد جميل الناخب الوطني الذي قام بخطوة لاقى من أجلها العديد من الانتقادات وفي حال رفض إيمبولي تسريح بن ناصر فإن ماجر سيكون الخاسر الأكبر ويتحمل المزيد من الانتقادات