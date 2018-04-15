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حليش يسجل أول أهدافه ويقود فريقه لتحقيق فوز مهم

15 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 67 زيارة

حقق نادي أستوريل فوزا مهما جدا في سباق البقاء في الدوري البرتغالي حين أطاح بالخصم بورتومونينسي بهدف وحيد من دون رد على أرضه، اللقاء عرف تألق الدولي الجزائري السابق رفيق حليش الذي كان وراء الفوز بهدفه في الدقيقة الـ42، هدف رفيق سمح لفريقه برفع رصيده للنقطة الـ25 مطلقا بذلك المركز الأخير، الذي لازمه منذ بداية الدوري والارتقاء للمركز قبل الأخير في انتظار تحسين الترتيب أكثر ولما لا ضمان البقاء الذي سيعتبر كمعجزة حقيقية .
ثاني هدف لحليش طوال احترافه في أوروبا
بهدفه عشية أمس في مرمى بورتومونينسي فإن حليش يكون قد سجل أول هدف له في الدوري هذا الموسم، بعد مشاركته في 19 لقاء بواقع 1659 دقيقة، الغريب أن هدف حليش هو الثاني فقط له في أوروبا رغم احترافه هناك سبع سنوات وكان مع ناسيونال في تصفيات المنافسة الأوروبية موسم 2009 2010، يذكر أن أهداف حليش قليلة وقليلة جدا فإضافة إلى هذين الهدفين سجل رفيق أيضا هدفين مع ناديه السابق قطر القطري موسم 2014 /2015 .

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