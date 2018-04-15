دوخة يواصل حصد الثناء في السعودية

أعلنت رابطة الأندية السعودية عن أهم المرشحين لجوائز نهاية الموسم بعد ختام الدوري نهاية قبل أيام من الآن، قائمة أفضل حارس وكما كان متوقعا ضمت اسم حارس أحد والمنتخب الوطني سابقا عز الدين دوخة، الذي قدم مستوى كبيرا وأنقذ فريقه من نتائج كبيرة لكنه للأسف لم يكن قادرا على إنقاذه من السقوط، حيث احتل أحد المركز الأخير وسيلعب الموسم المقبل في الدرجة الثانية، يشار إلى أن القائمة عرفت غياب المتألق الآخر رايس وهاب مبولحي الذي لم يحقق العدد الأدنى من اللقاءات التي تسمح له بالتواجد وهي 13 لقاء، في سياق منفصل نشير إلى أن هبوط أحد لن يزعج دوخة كثيرا، حيث يكون الجزائري قد اتفق مع ناديه المستقبلي وسيبدأ معه التحضيرات بداية الصيف المقبل، ولو أنه غير معروف إلا أن تقارير كثرة سابقة كشفت أنه نادي النصر الذي أصر على ضمه في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن إدارة أحد رفضت تسريحه من أجل مساعدتها على ضمان البقاء وهو ما لم يحصل .

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