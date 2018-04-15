سوداني يوقع ثنائية ويقود دينامو لتحقيق الفوز في الدوري الكرواتي

خطا نادي دينامو زغراب خطوة جديدة وإضافية نحو تحقيق لقب الدوري الكرواتي التي بات مضمونا بفوزه خارج أرضه على حساب نادي سباليا بهدفين من دون رد، الفضل كل الفضل في فوز دينامو يعود للدولي الجزائري الذي سجل الثنائية في الدقيقتين الـ72 والـ89، دينامو رفع بذلك رصيده للنقطة 66 على بعد 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني وهو في طريق مفتوح لاستعادة لقبه الضائع الموسم الماضي .

هلال رفع رصيده للهدف الـ15 كثاني أحسن هدافي الدوري

بثنائيته عشية أمس السبت رفع هلال رصيده العام من الأهداف للهدف الـ15 في الدوري، لكن رغم ذلك لم يتمكن من التربع على عرش صدارة هدافي الدوري، حيث مازال ينقصه هدف وحيد للحاق بلاعب ريجكا أروخو دوس سانتوس صاحب الـ16 هدفا هذا الموسم، هلال يكون قد رفع رصيده أيضا في الموسم لـ16 باحتساب هدف الكأس كأحسن هداف جزائري في أوربا مع مراعاة ضعف الدوري الكرواتي طبعا .

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